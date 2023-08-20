Yankees are playing bad ball pic.twitter.com/2h3JaXkjQj — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 19, 2023

紐約洋基2連敗輸掉基襪大戰，還做出令人搖頭的攻擊策略。洋基2局上挨了滿貫轟落後4分，在2局下無人出局，史坦頓（Giancarlo Stanton）四壞保送上壘，奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）短棒偷襲點成小飛球，紅襪捕手康納王（Connor Wong）當場接殺再傳一壘輕鬆雙殺！

球迷在網路質疑洋基的策略，他們已經落後4分，似乎不該使用犧牲打。即使真的要用，也得看看站在一壘的人是誰，史坦頓的腳程本來就慢，跑壘態度也散漫，想以他做為推進的箭頭也是奇怪。

洋基近期火力不振，倒楣的時候連觸擊都會變成小飛球，這波7連敗，他們僅有其中1場突破3分，還有兩場慘遭完封（對手勇士），目前60勝63負跌破5成勝率，已被美聯前4強拉開距離。

同日白襪對戰洛磯，白襪的跑壘戰術則是令人驚嘆，他們首局兩出局攻佔一三壘，左投弗里蘭（Kyle Freeland）面向一壘發現跑者不安分，決定進行牽制，沒想到背後的三壘跑者安德魯斯（Elvis Andrus）直接盜本壘得分！這個跑壘完美運用了左投的盲點，洛磯捕手迪亞茲（Elias Díaz）在弗里蘭傳球之後就發現不對勁，但一壘手回傳還是慢了一步。