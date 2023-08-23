"Fuck off, Alex."



Justin Verlander with some words of encouragement for Red Sox manager Alex Cora, who came out in response to a pitch-com issue. pic.twitter.com/EPQuh86dwb — Awful Announcing (@awfulannouncing) August 23, 2023

太空人投手韋藍德（Justin Verlander）出戰紅襪時發生一點意外，第2局他的投捕通話器PitchCom故障，他請求裁判讓球隊給他換一個。這時紅襪總教練柯拉（Alex Cora）出來向主審抗議，韋藍德竟脫口喊道：「Fuck off, Alex.」（他X的滾開）在轉播鏡頭前罵粗話！

韋藍德事後對美媒The Athletic解釋：「在我年輕時的時候，那種東西會對我造成更大的影響，一貫的手法就是讓我分心在投球以外的任何事情，打亂我的計畫。我當時想說，我的事情做完了，你忙你的吧，你去跟主審吵，我現在只想著投球，我並不是針對他（柯拉），我想他明白的。」

柯拉質疑韋藍德在玩花樣，想要規避投球計時器才假裝通話器故障。柯拉指出韋藍德一直向捕手搖頭（代表他聽得見通話），「他搖頭很多次了，他還跟我說沒有，我叫他快回去投球，他就嗆我了。」

賽後柯拉表示他很尊敬韋藍德，這只是球場上發生的一點摩擦。柯拉過去是太空人首席教練，他和韋藍德合作摘下2017年世界大賽冠軍，後來柯拉因為作弊案爆發而離去，前來紅襪掌兵。柯拉要求主審罰韋藍德1顆壞球，第7局他又不滿主審好壞球尺度，遭到驅逐出場。太空人7比3獲勝，韋藍德6局無失分摘得第9勝。