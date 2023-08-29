紐約洋基今年衝擊季後賽失利，還將成為美東唯一不滿5成勝率的球隊，總教練布恩（Aaron Boone）受到球迷責難，但傳言他的帥位還是非常穩。美媒SNY記者Andy Martino報導，布恩深獲洋基總管凱許曼（Brian Cashman）的信任，除非上頭越過凱許曼去炒掉布恩，否則洋基更換總教練的可能性極低。

該報導引述內部消息指出：洋基更換總教練的方法只有一個，就是老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）運用最高權力去否決凱許曼的決定，而且他不曾做過這種事，他一向對凱許曼信任有加。去年「法官」賈吉（Aaron Judge）投入自由市場，凱許曼自己的合約也到期，但洋基老闆早就答應會讓他留任，那段期間凱許曼仍是實質上的總管（最後續約4年）。

布恩先前沒有總教練經驗，2018年首季在洋基掌兵拿下100勝62負，隔年又打出103勝，至少在例行賽沒有落漆。然而今年洋基有可能爬不回5成勝率，這是很嚴重的問題，洋基高層依舊相信「布恩是球團的資產，不是球團的問題。」

結合球員們對布恩的正面看法，SNY記者Andy Martino認為除非洋基把凱許曼一併撤換，就像芝加哥白襪那樣（撤換執行副總與總管）徹底改朝換代，不然明年將還是相同的凱許曼-布恩體系。