坦帕灣光芒和老冤家洋基3連戰打得硝煙彈雨，28日最終戰，雙方合計4發全壘打，出現5次觸身球，兩度爆發清空板凳的衝突。洋基打線敲出3轟，但是全場僅4安還出現兩次失誤，光芒終場7比4獲勝，3連戰取得2勝1負，同時達陣例行賽80勝（52負）。

首局下光芒巴沙貝（Osleivis Basabe）遭到洋基左投羅棟（Carlos Rodón）觸身球，那時已經兩好球又是滑球，顯然不是故意的，巴沙貝是菜鳥所以沒發生什麼事。第4局洋基培拉薩（Oswald Peraza）被快速球砸到，這次的傷害比較大。

第5局光芒帕雷德斯（Isaac Paredes）也被快速球打到，並且是洋基中繼投手漢米爾頓（Ian Hamilton）登板的第一球就砸人，漢米爾頓緊接著第6局在兩好球時砸到光芒菜鳥阿蘭達（Jonathan Aranda）。第8局洋基阿布瑞尤（Albert Abreu）登板，居然又立即砸到了古巴猛將阿羅薩雷納（Randy Arozarena），光芒打者實在受夠了，雙方爆發衝突！

阿羅薩雷納被隊友勸住，一口氣怒盜兩個壘包（洋基捕手暴傳），他滑上三壘之後弄掉頭盔，折回去撿頭盔時再度嗆聲阿布瑞尤（多明尼加與古巴都是講西班牙語），兩軍再度爆發衝突，但沒有人遭驅逐。光芒打者本季被洋基投手砸了12次之多，光芒總教練凱許（Kevin Cash）賽後說：「他們不喜歡被砸，感受到強烈挫折。像帕雷德斯那樣被快速球砸到頭是相當恐怖的。」