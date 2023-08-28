大都會再見安打拿下勝利。（美聯社）

Shohei Ohtani broke a sign last night. The Mets are not over it. pic.twitter.com/LZ30RM0SVJ — Chelsea Janes (@chelsea_janes) August 27, 2023

天使球星大谷翔平連續兩戰在紐約發威，不僅又打又盜，還用界外球打爆了右外野上層廣告看板的一顆燈泡。大都會主場花旗球場（Citi Field）大螢幕開玩笑寫道：「翔平，我們會把維修帳單寄給你。」28日兩隊最終戰，賽前大都會繼續在大螢幕揶揄大谷：「請你別再打壞任何東西了。」不料大谷還真的很乖，此戰4打數掛零，大都會9局下再見安打3比2獲勝。

這個系列賽發生不少事件，除了大谷翔平「破壞球場」，還有大都會野手全體「恍神」忘了換場；天使捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）傳錯壘包，連累菜鳥投手希爾賽（Chase Silseth）遭隊友「爆頭」；另有阿隆索（Pete Alonso）挨了觸身球造成兩隊清空板凳的對峙。

Shohei Ohtani knocked out a bulb in the scoreboard on a long foul ball.



Ohtani later doubled to right-center. pic.twitter.com/0kQmIDA4gD — SNY (@SNYtv) August 26, 2023

首戰的第6局，大都會投手千賀滉大讓天使瑞福洛（Hunter Renfroe）擊出5-4-3雙殺打，形成三人出局，轉播畫面也放出比數準備換場。沒想到大都會三壘手阿勞茲（Jonathan Arauz）和其餘內野手面面相覷，他們忽然忘了是幾人出局，千賀滉大茫然的表情更是逗趣。當然看在大都會球迷眼裡就沒那麼好笑了，他們對於本季的失敗和球員的散漫感到憤怒。

The Mets weren’t aware that they’d already recorded three outs. pic.twitter.com/8y6sZfdvFR — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) August 26, 2023

28日的系列賽最終戰，大都會終於討回顏面，成功壓制大谷翔平（4打數2次三振），9局下靠著奧堤加（Rafael Ortega）再見安打獲勝。大都會在這波3連戰同時突破了60勝與70敗，目前為60勝71負，天使63勝68負。