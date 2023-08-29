First career cycle for Jose Altuve. pic.twitter.com/cZqWw3ykxZ — Houston Astros (@astros) August 29, 2023

身高168公分的「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）雖然身材條件不好，但其打擊實力無庸置疑，29日客場征戰紅襪，艾爾圖維單場擊出4支安打，4種安打類型全部蒐集一輪，寫下在大聯盟生涯首次完全打擊。

太空人打線不如以往強勢，部分原因出自於艾爾圖維、阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）和阿布瑞尤（Jose Abreu）長期缺陣，影響球隊進攻效率，不過傷員近期回歸之下，太空人完全體打線28日大爆發，打出追平隊史新高的25支安打，以17比4擊垮老虎拿下勝利。

打擊爆發果然迎來好兆頭，29日太空人移師至芬威球場，艾爾圖維第2打席用二壘安打開張，再靠著阿瓦瑞茲安打跑回追平分，5局艾爾圖維再扮演攻勢發動機，敲出一壘安打並藉著推進加上紅襪投手暴投，順利跑回超前分，紅襪打線同樣爭氣，杜瓦（Adam Duvall）5局下炸裂2分炮再次要回領先。

受惠於太空人火燙手感，艾爾圖維在6、7、8局都獲得打擊機會，他在6局解鎖最困難的三壘安打率先聽牌，8局瞄準巴拉克勞（Kyle Barraclough）90英哩速球，敲出飛越綠色怪物的2分全壘打，不僅替太空人打下第13分，也完成隊史第9次的完全打擊，上一回替太空人寫下紀錄的是巴恩斯（Brandon Barnes）。