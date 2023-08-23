職業生涯拿下153勝、曾效力天使的退役名將哈倫（Dan Haren），親手寫了一封信給日籍二刀流大谷翔平，希望對方能在球衣上簽名。

哈倫在個人社群X（推特）發牢騷，用哏圖描述自己寄了「神鱒」卓奧特（Mike Trout）和大谷翔平的球衣到天使球團，未料過了2個月卻沒有任何回應，並自嘲是否已經被對方討厭，哈倫隨後放上書信內容，強調自己是非常客氣請求協助，並標記同為前天使強投的韋佛（Jered Weaver）。

信中哈倫寫道：「給大谷先生，我的名字是哈倫，為了我的個人收藏，你能在這件球衣上簽個名嗎？我從2010年開始待在天使，效力了3個賽季，卓奧特是菜鳥的時候我也在隊上，或許你知道，我是在你之前最後一次在大聯盟完成單場4安的投手，哈哈，感謝你。」

2010年4月21日，當時身披響尾蛇戰袍的哈倫登板先發出戰紅雀，比賽是打擊大戰，哈倫主投6局被敲9安失7分，不過打擊上4打數敲出4安，或許是攻擊方面太過亮眼，哈倫才沒有提前被換下，並在隊友打擊幫助下取得勝投，哈倫生涯打擊率正好2成，並有2轟、39分打點。

哈倫效力天使3年期間，雖未曾打進季後賽，但以王牌韋佛為首的先發輪值，加上山塔納（Ervin Santana）、哈倫、葛蘭基（Zack Greinke）和西傑威爾生（C.J. Wilson）各有貢獻，投手陣容放在今日明顯強勢許多。