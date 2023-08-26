大都會先發投手千賀滉大。（美聯社）

Shohei Ohtani double!!



His 8th hardest hit ball of the season. With a torn UCL.



pic.twitter.com/PaAOLQxcJU — Ben Verlander (@BenVerlander) August 25, 2023

天使球星大谷翔平傳出右手肘韌帶受傷的噩耗之後，26日照常出賽打擊，對決大都會王牌投手千賀滉大。首局上千賀拒絕硬碰硬，連續4顆壞球保送大谷，第3局兩人再碰面，千賀以切球攻擊好球帶被大谷逮中，擊球初速是恐怖的115.4英里（時速185.7公里），只是仰角稍低變成了平射炮，撞在右外野圍牆形成二壘打。

千賀滉大狀況極佳，6.2局失2分，飆出10次三振，自責分率3.17。他第2局的切球連續被天使打者敲安，又拿出壓箱寶「幽靈指叉球」連K兩位打者自行解圍。千賀第3局投出觸身球，遭到大谷二壘打，後面又有穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）安打而失掉兩分。第5局碰到大谷，千賀又是投得很閃將他四壞保送，在今日對決徹底落居下風。

天使第9局攻佔一三壘，大谷又沒獲得打擊機會，對手直接送他「敬遠四壞」塞成滿壘，總計2打數1安打3次保送，幫助球隊以3比1獲勝。那支二壘打是他本季第8強勁的安打，可見右手受傷不影響他左打表現。

大都會賽前59勝69負，有機會在70敗之前先拿60勝，結果他們打線僅敲4安，浪費了千賀的好投而達到70敗，游擊手林鐸（Francisco Lindor）第3局轟出陽春炮避免球隊被完封。