天使宣布右肘韌帶撕裂的大谷翔平，將隨隊前往紐約征戰，直到確定手肘治療方式之前，會持續以DH身分出賽，26日交手大都會，「梅子軍團」將派出千賀滉大先發登板投球，與大谷翔平的「日本內戰」備受關注。

前一天與紅人的雙重賽G1，大谷翔平先發投了26球後後緊急退場，並在之後的MRI檢查中發現韌帶受損，大谷翔平雖然知道手肘狀況，仍以打者身分參與雙重賽G2，天使總管米納西安（Perry Minasian）賽後宣布大谷翔平本賽季不再擔任投手。

這情況對大谷翔平並不陌生，2018年10月接受湯米約翰手術（Tommy John Surgery）前，大谷翔平仍持續用棒子為球隊做出貢獻。未來關注的焦點為大谷是否該接受手術，一般來說，第2次進行湯米約翰手術的康復期較第1次長，如果接受手術，下賽季可能無法登板，且越晚決定手術時程，就算明年專職打者，大谷翔平也可能趕不上例行賽開幕戰。

大谷翔平目前以44轟獨占鰲頭，打擊率3成04、打點91分也排在美聯第3，存在著拿下打擊三冠王的可能，天使剩下34場比賽，以外卡身分搶進季後賽的機率不高，大谷和球隊會做出什麼決定？本季過後大谷翔平將成為自由球員，手肘傷勢對往後的職業生涯也會產生影響。