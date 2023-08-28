李阿嬤右膝關節的膝外翻變形大於15度且左膝關節的膝內翻變形大於30度（左圖），幸經微創膝關節置換手術成功恢復筆直雙腿，走路也不再歪斜、常跌倒（右圖）。（大里仁愛醫院／潘虹恩台中傳真）

務農的李阿嬤過去常要扛超過30公斤的肥料和農作物工作，導致雙腳膝蓋變形。近10年膝蓋疼痛卻擔心需要花大錢治療，僅自己買藥止痛，不過，李阿嬤走路姿勢也因此變得歪斜、常跌倒，甚至被孩子以為在學小丑走路，幸經微創膝關節置換手術成功恢復。

大里仁愛醫院骨科部長黃贊文指出，根據衛福部2019年的調查，台灣人民膝關節退化盛行率約15 ％，大約350萬人飽受關節疼痛之苦，58歲以上的國人，每5人中就有1人有關節退化問題；70歲以上長者更有70％以上罹患退化性關節炎，其中女性患者較多於男性。

他說，李阿嬤的雙腳膝蓋變形很少見，醫學上稱之爲風吹式變形，一側膝關節外翻（X型腿），另一側卻是膝關節內翻（O型腿）。原本關節炎造成疼痛再加上重心歪一邊，走路容易跌倒。通常初期可藉由截骨矯正的保膝手術矯正雙腳變形，讓膝關節平均受力，減少將來接受人工膝關節置換手術的風險。

由於李阿嬤右膝關節的膝外翻變形大於15度且左膝關節的膝內翻變形大於30度，手術難度高，幾位醫師看了X光後紛紛打退堂鼓，才輾轉到大里仁愛醫院。經過約2.5小時手術，李阿嬤術後當晚即可下床走動去上廁所，隔天開始復健運動。黃贊文回憶，阿嬤術後當晚下床走路一步一步練習、適應全新的膝關節，臉上驚喜又忐忑不安的表情令人印象深刻。

黃贊文說，隨著台灣老年人口比例增加，退化性膝關節炎已是常見的老年退化疾病。他建議，症狀較輕者可用止痛藥、玻尿酸、高濃度血小板濃縮液並搭配復健減輕膝關節的疼痛感；症狀較嚴重時可考慮使用截骨矯正保膝手術；嚴重的關節炎則以人工關節置換手術為主。民眾如有持續的關節疼痛，建議及早就醫尋求專業評估與治療。