胰臟癌近年引發關注，包括蘋果創辦人賈伯斯、法知名體育主播傅達仁等都是因為胰臟癌過世，因早期症狀不明顯，往往一發現就是末期，因此一向有「癌王」之稱，台北榮總成立「胰臟癌治療暨研究中心」，整合各科團隊，尤其是國內首座的重粒子放射治療，希望能提升胰臟癌的治療成效。

衛福部統計資料，胰臟癌在國人男性發生率為每十萬人口4.64位、女性為每十萬人口3.21位，在國人癌症發生排名第13位，十大癌症死亡排行榜上則是第7名。

台北榮民總醫院結合全台首座重粒子癌症治療中心，成立胰臟癌治療暨研究中心在今天舉行揭幕，盼透過整合各科團隊，縮短病人在各科間轉換與等候的時間，並提升胰臟癌治療品質及效能，開創治療新頁。

北榮重粒子及放射腫瘤部重粒子治療科主任藍耿立指出，重粒子癌症治療中心開幕至今共接受70多名病患，其中攝護腺癌、胰臟癌佔比最高，肝、肺癌病患也不少。考量治療將結合放療、重粒子和手術，為助病人減少等候時間與焦慮，胰臟癌治療暨研究中心將由3個醫師聯合門診諮詢，提供一站式診療。

台北榮總胰臟癌治療暨研究中心中心主任石宜銘表示，胰臟癌的原因至今仍不明確，不過，包括有特定遺傳基因突變者、有遺傳慢性胰臟炎的人，發生胰臟癌機率比平常人高。

石宜銘表示，雖然手術切除仍是目前治癒胰臟癌最有效的選項，不過胰臟癌早期因症狀不明顯不易察覺，絕大多數發現已晚，無法手術，僅能以化學及放射姑息性治療。

今年74歲的李先生，就是今年2月因上腹部不適合併體重減輕就醫，才發現罹患胰臟頭癌合併上腸繫靜脈及動脈侵犯，屬於局部晚期，手術無法切除乾淨，所幸在化療合併重粒子治療後，腫瘤由4公分縮小到幾乎看不見，6月進一步接受胰十二指腸切除手術，目前復原良好，後續考慮化療加強效果。

石宜銘說，在引進重粒子治癌技術之前，像李先生這樣的患者，因為侵犯重要血管，根本無法接受手術治癒，但相較於傳統光子照射治療會貫穿人體，重粒子可精準照射腫瘤，對人體傷害小，針對胰臟癌局部晚期無法手術的患者，以化療合併重粒子治療後讓腫瘤縮小，可將腫瘤完全切除乾淨，讓胰臟癌患者出現一現生機。