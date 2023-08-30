一名38歲的祕魯女歌手佩雷亞(Yuliana Perea)日前瞞著家人進行抽指手術，誰料手術後出現併發症，送醫後仍不治身亡，享年38歲，並留下了兩名孩子。其家屬們難掩悲痛，更憤怒指控手術的醫師醫療疏失，而提起刑事告訴。

綜合《鏡報》、《紐約郵報》等外媒報導，佩雷亞是樂隊Electro Ritmo的成員之一，還具有產科醫師的職位，並以其充滿活力的歌聲和魅力而走紅。然而，她在本月22日時瞞著全家人，前往當地診所進行抽指手術，卻在麻醉過程中發生心臟驟停，雖然緊急送往大醫院急救，仍然無法挽回她的生命，並留下了分別為19歲及8歲的小孩。

Singer Yuliana Perea dies after liposuction surgery — cause of death revealed https://t.co/XDplT0CYwr pic.twitter.com/LVFS0A10Me — New York Post (@nypost) August 29, 2023

事後的屍檢報告顯示，佩雷亞死於急性肺水腫。對此，其母親難掩悲痛的表示：「我接到她父親的電話，才得知這起噩耗，我和孫女們都不知道她要去做手術。」而其父親也直言：「我希望那個醫生一直待在監獄裡，這樣就不能出來害人。」

此外，家屬也一併透過當地的媒體發聲：「我們認為負責手術的主治醫生有醫療疏失」，並以「未能正確監測患者情況」為由，對他提出刑事訴訟。據了解，該名醫師因涉嫌過失殺人罪而遭到逮捕，不過現已被釋放。

★《中時新聞網》提醒您：未經法院判決定讞，仍視同無罪。