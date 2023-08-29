陸姓女子10年前到醫美診所接受抽脂及豐胸手術，因手術及急救設備不完備，致她施打麻醉藥劑過量引發癲癇症狀，急救不及死亡，最高法院考依非法執行醫療業務罪將診所職員池國樑判刑2年9月，負責人林玉清判刑2年5月定讞，2人須入獄服刑。台北地檢署也提告索討犯罪被害補償金，台北地方法院判決林等4人須連帶給付59萬2673元。可上訴。

台北地院認定，陸女之母經北檢所屬犯罪被害人補償審議委員會決定補償77萬8175元，並已於2017年1月12日如數領訖，且於另案民事事件向被告求償時，已依法扣除，經計算金額後，判決林、池及診所合夥人共4人，須連帶給付59萬多元。

2013年6月23日林玉清讓沒有醫師執照的池國樑(原名池岳龍)一起為陸女抽脂及豐胸手術，結束抽脂後，池國樑為陸女施打麻醉藥，致陸因長時間抽脂大量體液及電解質流失，施打麻醉藥劑過量，引發癲癇症狀。

林玉清遲至同日晚間10點多才撥打電話通知救護車到場急救，因診所無足夠急救設備，致陸女發生缺氧性腦病變，經送醫急救後，2013年7月25日上午仍因缺氧性腦症併發肺炎致神經敗血性休克死亡。

台灣高等法院更一審考量池國樑並未取得合法醫師資格，卻施行手術過程中且因一時疏忽，導致被害女子不堪負荷麻醉藥物之劑量，而發生癲癇症狀，復未能接受適當緊急處置而造成缺氧性腦病變，進而喪失寶貴之生命，侵害他人生命法益實屬重大。

更一審考量林玉清、池國樑犯罪後均否認犯行，飾詞卸責，態度不佳，分別判處有期徒刑2年6月、2年10月，以資懲儆，2人不服提上訴，最高法院認為符合速審法減刑規定，各改判刑2年5月及2年9月定讞。