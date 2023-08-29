結束紐約的賽程，天使東岸客場之旅的最後一站來到費城人市民銀行球場（Citizens Bank Park），賽前費城人人氣吉祥物「費納寶」（Phanatic）向日籍球星大谷翔平打交道，上演有趣一幕。

天使客場挑戰費城人，大谷翔平擔任2棒指定打擊，賽前揮動球棒進行暖身時，一向愛搞怪的費納寶拖著龐大身軀，不斷朝著大谷翔平方向前進，再以手勢進行挑釁，費納寶隨後力邀大谷翔平搭上球場公務車，大谷則帶著招牌笑容婉拒。

費城人外野手馬爾許（Brandon Marsh）曾經效力天使，賽前他和昔日總教練內文（Phil Nevin）、前隊友山多沃（Patrick Sandoval）等人重溫舊情。馬爾許也說自己和大谷翔平非常要好，時常會一起出去吃飯，「他總是很照顧我，真的很親切。」也坦承聽到大谷右肘韌帶撕裂的消息，自己的心快要裂開了，「但如果是他的話，一定會比過去做得還要出色，作為大谷的粉絲，我想再次看到他施展二刀流的英姿。」

時隔一年再度來到費城人球場，大谷翔平人氣依舊，每每登上打擊區便引起現場觀眾騷動。費城人球團看準大谷翔平龐大商機，推出與自家球星哈波（Bryce Harper）的限定聯名商品，500枚徽章很快銷售一空，其他發售中的還有錦旗和胸章。