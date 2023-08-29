另一位球迷（右）狂奔而來，直朝小阿庫尼亞的方向撲去。（路透）

小阿庫尼亞遭絆倒。（路透）

球迷依然死命掙扎。（路透）

This is MADNESS.



Fans came out the field and basically tackled Ronald Acuña Jr in the outfield.



pic.twitter.com/ZrI4IXV5MR — Ben Verlander (@BenVerlander) August 29, 2023

勇士29日前進庫爾斯球場（Coors Field）交手洛磯，比賽中有2位瘋狂觀眾奔進場內，去擁抱勇士明星外野手小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）並試圖合影留念，比賽為此還一度延遲。

事發在7局下半，一名身穿白色T恤、黑色短褲的球迷跑向右外野，小阿庫尼亞也沒閃躲並主動伸手接納他，追在後頭的2位球場警衛及時趕到，一把保住該球迷並嘗試將2人分開，只是球迷仍死命抱住小阿庫尼亞不放，畫面相當滑稽有趣。

好不容易擺脫球迷糾纏，另一位同樣穿著白T但著長褲的瘋狂觀眾也跟著有樣學樣，小阿庫尼亞伸出右手阻止，卻仍遭迎面而來的球迷撞上，隨後被趴在地上的一名警衛絆倒跌坐在地上，勇士野手群才趕過來查看小阿庫尼亞狀況，2位球迷被警衛帶離，其中一位在架離的過程中仍拚命掙扎，最終遭壓制在地，才結束這場鬧劇。

小阿庫尼亞沒有大礙，並繼續待在場上直到比賽結束，賽後他透過翻譯仍顯驚魂未定，「一開始有點害怕，但我想這些在場外的粉絲只是想要合照，還好警衛趕到了，所以一切安好，大家都很好。」小阿庫尼亞此役繳出4安打，其中包含本季第29轟，也跑出了2次盜壘成功，本季累計61盜，只要再擊出1轟，小阿庫尼亞就能成為大聯盟史上首位30轟、60盜的球員。