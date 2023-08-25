25日中職例行賽獅猿戰，樂天桃猿9局下握有5分領先優勢，遭統一獅機關槍打線驚奇逆轉比賽，桃猿洋投豪勁（Bradin Hagens）吞下敗投，沒想到有球迷竟私訊其妻子Tasha Hagens辱罵，讓她感嘆：「這是職業棒球醜陋的一面。」

桃猿南下造訪台南球場對陣獅隊，客隊來者不善，8局上桃猿攻佔一二壘，聯盟全壘打王廖健富炸裂本季第17轟，第4棒朱育賢「背靠背」合力上演煙火秀，桃猿單局攻下4分，進入最後一局以11比6遙遙領先，看似勝券在握。

5分領先的桃猿，9下選擇不上主力牛棚，派出近年陷入大低潮的蘇俊璋登板，遭獅隊連續打出3支一壘安打形成滿壘，桃猿緊急換上守護神豪勁登板，依然止不住對方凶猛火力，獅隊安打連發追平比分，最後由林益全擊出再見安打，獅隊上演驚奇逆轉秀。

豪勁此戰只解決1個出局數，被敲5安、1保送，丟掉3分責失，最終承擔敗投。有球迷失去理智，傳陌生訊息給Tasha：「告訴你丈夫滾出台灣，婊子（B*itch）」，讓Tasha忍無可忍，在限時動態貼出截圖表示，「這是職業棒球醜陋的一面，今晚比賽對我們不利，有些事情不在豪勁的掌控之中，但這就是棒球。之後我就收到這樣的訊息了。這絕對令人作嘔。」