U18中華隊總教練吳柏宏。（中華棒協提供）

第31屆U18世界盃青棒錦標賽將在31日開打，開幕戰由地主中華隊交手澳洲隊，中華隊誓言要將冠軍留在台灣，預計推出陣中經驗豐富的孫易磊先發。

上周六中華隊曾在新莊與澳洲隊進行熱身賽，吳柏宏認為，看了2場澳洲隊的熱身賽表現，整體性可能不如中華隊，但還是必須要防範陣中2、3位不錯的投手，「我們的投手有辦法壓制他們的攻擊，比較要注意的就是他們的投手威力。」

上屆U18中華隊在冠軍戰惜敗美國隊，這次身為地主隊，誓言要把金盃留在台灣，今晚將到天母棒球場進行最後備戰。

吳總表示，該講的話先前都已經跟選手說過了，但最重要的還是實際下場後的氛圍，他更點出最大關鍵是在心理層面，「在集訓過程中也有安排心理老師來上課，在遇到危機時如何面對，我常跟他們說，你們的技術絕對沒問題，所以才能穿上這件球衣，所以心理層面是最重要的。」

這次中華隊與澳洲、捷克、韓國、墨西哥及波多黎各同在A組，爭取分組前3名晉級超級循環賽，中華隊預賽首戰推出孫易磊先發，主要是看上他連2屆參賽經驗豐富及穩定性佳。

吳柏宏說：「他（孫易磊）的經驗比較好，去年又有參加，知道如何調整，比賽臨場發揮或許他是最有經驗的，所以把第1場最重要的任務交給他。」

扛起開幕戰先發重責，孫易磊平常心面對，他認為，在熱身賽時身體狀況感覺不錯，剩下就等比賽開打、把最好表現拿出來，「在台灣比賽很興奮，應該會有很多球迷，放開來一點去投。」

孫易磊指出，前幾天觀看澳洲隊比賽，觀察到前幾棒腳程滿快的，後段棒次則比較會選球，「就看明天變化球狀況怎樣，把球壓低，讓直球、變化球不要有落差太大軌跡。」