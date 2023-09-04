U18世界盃王彥恩先發壓制捷克 中華隊4連勝晉級複賽 23:062023/09/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華隊先發投手王彥恩5局無失分好投壓制，率隊終場以4比1擊敗捷克，拿下預賽4連勝、確定晉級複賽。(圖／中央社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 U18世界盃棒球賽台灣隊今天與捷克隊交手，台灣隊先發投手王彥恩5局無失分、好投壓制，台灣隊2局抓準捷克先發投手控球有狀況攻下4分，終場以4比1拿下勝利，預賽4連勝確定晉級複賽。1120904 U18世界盃》林維恩5.1局好投 中華隊抗韓奪2連勝 日本相隔48年自力打進奧運 渡邊雄太：感謝還能穿上這件球衣 男籃世界盃》東契奇全能領軍 斯洛維尼亞淘汰澳洲闖8強 #台灣隊 #18 #世界盃 #王彥 #好投 也許您會感興趣 推薦閱讀 男籃世界盃》美國首敗！首節崩盤輸立陶宛 8強遇義大利 22:422023/09/03 體育 男籃世界盃》克拉克生狂轟34分 菲律賓最終戰輕取大陸 21:532023/09/02 體育 男籃世界盃》薛洛德壓過東契奇 德國痛宰斯洛維尼亞續保不敗 21:022023/09/03 體育 酒駕女囂張嗆警「18萬給你 我家很有錢！」 下秒跪地求饒爆案外案 10:392023/09/02 社會 富里教會「藍色教堂」太美成傳奇 網友熱心搶救讓他們很頭痛 07:192023/09/02 社會 構建1895乙未戰爭完整脈絡 「苗栗保臺戰役」新書1日發表 15:402023/09/01 寶島 男籃世界盃》全隊9位難民寫傳奇！南蘇丹輕取安哥拉 將闖巴黎奧運 19:352023/09/02 體育 U18世界盃》李勛傑3安猛打、張趙紘適時一擊 中華隊退墨奪3連勝 14:422023/09/03 體育 U18世界盃》美國反攻功虧一簣 衛冕軍1分差不敵日本 20:202023/09/03 體育 U18世界盃》雷納中繼又打回超前分 助衛冕軍美國逆轉荷蘭 15:452023/09/01 體育 太魯閣號勘驗發現18片骸骨、2牙齒 還嚇到來台日本學者台鐵局長道歉 07:212023/09/02 社會 男籃世界盃》波多黎各黑馬之旅落幕 義大利相隔四分之一世紀挺進8強 17:482023/09/03 體育 男籃世界盃》第17到32排名出爐 大陸隊創隊史最差第29 00:042023/09/03 體育 《產業》觀光局優化台灣好行 增開18條路線 14:282023/09/04 財經 男籃世界盃》壓不住！東契奇多次跟自家教頭爭吵搞內訌 09:132023/09/04 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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