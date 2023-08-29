耗資12億改建的新竹棒球場漏洞百出，民眾黨今開記者會批評，時任新竹市長林智堅只在意收割政績，全然不顧工程品質，並點出新竹棒球場設計與施造上的諸多缺失，並呼籲檢調及監察院盡快查明真相。對此，民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，重大工程本身有設計，只要符合標準法令，如果有缺失就改善。
莊瑞雄指出，外界批評也必須符合事實，有任何弊端政府有機制，有誰有缺失或涉及不法，由司法單位深入調查，過多的政治口水對於地方建設沒有多大的好處。
耗資12億改建的新竹棒球場漏洞百出，民眾黨今開記者會批評，時任新竹市長林智堅只在意收割政績，全然不顧工程品質，並點出新竹棒球場設計與施造上的諸多缺失，並呼籲檢調及監察院盡快查明真相。對此，民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，重大工程本身有設計，只要符合標準法令，如果有缺失就改善。
莊瑞雄指出，外界批評也必須符合事實，有任何弊端政府有機制，有誰有缺失或涉及不法，由司法單位深入調查，過多的政治口水對於地方建設沒有多大的好處。
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