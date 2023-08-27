新竹市政府日前邀場務專家檢測市立棒球場，測試清碎石層或底層排水狀態等等項目，相關結果報告24日公開。對此，民眾黨立委陳琬惠27日指出，整座球場從內野土壤、表土層到排水設施等處處有缺失，內野紅土標準還被評為比美國高中球場還不如，花了納稅人12億，卻處處有缺失，簡直把臉丟到國外去。

陳琬惠指出，從去年7月起，新竹棒球場陸續被發現球場品質粗糙，甚至讓職業球員因此而受傷，從而引發一連串的爭議。

她批評，令人震驚的是，美國職棒大聯盟場務專家報告針對新竹棒球場所做的檢測報告竟然發現，整座球場從內野土壤、表土層到排水設施等處處有缺失，內野紅土標準還被評為比美國高中球場還不如。

她直指，新竹棒球場改建經費從最初的3.5億一路飆漲，最後花了納稅人整整12億，結果換來如此荒腔走板的工程施作品質，傷害的不單單是球員的職業生涯與人民的信任，更把臉丟到國外去。

她質疑，新竹棒球場的改建還是民進黨政府前瞻基礎計畫預算的重要「政績」，去年7月，蔡英文總統還親自出席球場改建後首場賽事，以行動背書支持，如今看來，顯得格外諷刺；到底為什麼新竹棒球場還沒驗收就能開打比賽？工程施作過程是否有人謀不臧？已於去年立案調查的新竹地檢署應徹查到底，給人民一個交代。