中天新聞戶外節目《廟口開講》25日前進屏東縣崙上福崙宮，國民黨政策會副執行長蘇清泉跟鄉親談起去年的縣長選舉，表態正在爭取不分區立委，要在3年之後再次參戰屏東縣長；他也指出，屏東棒球場、屏鵝公路都花了高額預算，跟鑲金一樣，「廠商都是指定的，也沒有公開招標，就這樣指定做」。

蘇清泉開場先談到，去年屏東縣長選舉落選後，有多個票匭有問題，但提起訴訟卻沒有成功，但他還是堅持在地方服務，現在也正在爭取列入國民黨的不分區立委名單，要在3年之後再拚一次縣長。台下的民眾也鼓掌叫好。

蘇清泉提到，一開始聽到屏東可以花25億元蓋國際棒球場，他也覺得很爽，但屏東縣政府卻要自己付其中的18.4億元，他就嚇到了。台中洲際棒球場才花10億元，不僅是棒球隊主場，還能常常辦比賽，但屏東不是棒球隊的主場、也沒有訓練基地，若蓋一座跟鑲金一樣的25億棒球場，也無法維持場地。

蘇清泉也指出，要蓋棒球場可以在屏東運動公園蓋就好，但運動公園卻被賣給義大集團，當初蘇貞昌任內蓋運動公園花了20幾億，賣給義大集團也是20幾億，但政府還去做公共設施花了將近3億，在變更地目後一部份可用做商業用途，算一算那塊土地的價值高達80幾億，但卻還是一樣六星級、第一名縣長，屏東人真的不要太傻了。

蘇清泉也提到屏鵝公路，一路蓋到恆春，還做纜線地下化，預算48億元，但到蓋完卻花了79.9億元，也是金子鋪成的路，就是這樣做，廠商都是指定的，也沒有公開招標，就這樣指定做。