中颱蘇拉來勢洶洶 屏東公布恆春等6鄉鎮明停班停課 20:082023/08/29 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中颱蘇拉來勢洶洶，屏東含恆春等6鄉鎮明停班停課。（中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中颱蘇拉來勢洶洶，屏縣府稍早宣布，根據中央氣象局預報資料顯示，屏東縣恆春半島地區30日陣風達9至10級，影響通行及上班上課安全，因此恆春、滿州、車城、枋山、牡丹、獅子等6鄉鎮停止上班上課，其餘鄉鎮市正常上班、正常上課。 蘇拉颱風逼近 阿里山遊樂區有「任一情形」立即休園 蘇拉來勢洶洶！花蓮豐濱鄉海岸列禁限區域 拉封鎖線籲民眾遠離 蘇拉攪局！開學日高屏「6鄉鎮1區」放颱風假 全台停班課一覽 #中颱 #蘇拉 #屏東 #停班停課 #恆春 也許您會感興趣 推薦閱讀 徐富癸恆春競選團結大誓師 賴清德站台喊話這10字 15:202023/08/29 政治 防中颱蘇拉「颱風尾」 新北召開防颱整備會議 17:002023/08/29 社會 海葵拖住蘇拉 這天起「藤原效應」 影響區域曝 05:462023/08/29 生活 未在蘇拉颱風警戒區 雲林30日照常上班上課 18:462023/08/29 生活 屏東積淹水慘況曝 颱風還沒來雨彈先報到 在地人嚇壞 16:302023/08/29 生活 蘇拉來勢洶洶 氣象局預估下午發布陸警 12:162023/08/29 生活 中颱蘇拉路徑南修 東南部山區須防豪大雨 10:542023/08/29 生活 蘇拉颱風陸警發布 暴風圈逼近南台灣 屏東列入警戒區 17:272023/08/29 生活 開學沒懸念！ 蘇拉颱風發陸警 嘉義市明正常上班上課 18:412023/08/29 生活 中颱蘇拉逼近台灣 台東縣30日正常上班上課 20:142023/08/29 生活 蘇拉再南修！全台風雨時程曝 專家：這天颱風假機會高 08:252023/08/29 生活 蘇拉颱風來了！氣象專家曝「這時間」強風豪雨 2地放颱風假機率高 19:492023/08/29 生活 蘇拉掃過南台灣 2地大雨開炸 明「東雨西晴」兩樣情 20:342023/08/29 生活 4縣市有望放颱風假！專家：蘇拉將以強颱之姿逼近 08:032023/08/29 生活 蘇拉暴風圈侵襲率達84％ 這2天風雨最劇 半個台灣豪雨 07:382023/08/29 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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