中颱蘇拉來勢洶洶，屏縣府稍早宣布，根據中央氣象局預報資料顯示，屏東縣恆春半島地區30日陣風達9至10級，影響通行及上班上課安全，因此恆春、滿州、車城、枋山、牡丹、獅子等6鄉鎮停止上班上課，其餘鄉鎮市正常上班、正常上課。