中颱海葵3日來襲，屏東縣霧台鄉、三地門鄉下午2時起陸續傳有停電災情，共有654戶停電，包含公所、派出所、消防分隊都遭殃，不過公家機關備有發電機，所以無太大問題，但因近傍晚逐漸入夜，居民只能紛紛點起蠟燭等待台電搶修復電，台電表示，停電原因待釐清，目前工程人員全力搶修中。

霧台鄉、三地門鄉3日下午傳出停電災情，但停電原因尚不明，目前台電正在全力搶修中，停電原因也在查修中，霧台鄉有160戶停電，三地門鄉則494戶，當中連霧台鄉公所、派出所、消防分隊都遭殃，但因公家機關都備有發電機，所以不影響勤務作業，但居民只能點蠟燭等候復電。

霧台鄉長巴正義指出，目前山上風雨漸大，希望可以快點復電。

屏東縣災害應變中心指出，目前土石流潛勢溪流達黃色警戒達32條，紅色警戒則維持零，而撤離人數已達719人，包括枋寮鄉2人、滿州鄉81人、三地門鄉120人、霧臺鄉32人、來義鄉106人、獅子鄉5人、牡丹鄉4人、春日鄉133人、泰武鄉133人、瑪家鄉103人，收容則有272人。