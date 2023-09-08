李姓男子去年底透過通訊軟體LINE向一名女房仲表示欲承租房屋，2人白天相約看屋，在進屋後他竟萌生色慾，趁四下無人之際，向對方伸出狼爪，女房仲奮力抵抗，造成身上多處破皮擦傷，李男事後竟掏出1000元想和解，屏東地院依強制性交未遂罪審結，一審判處2年6月徒刑。可上訴。

判決指出，李男與房仲約定看房，但進屋時卻突然壓倒對方，更將自己上衣捲成條狀強勒女子脖子，不僅強吻，更上下其手；女房仲在奮力抵抗下，並未讓他得逞，不過也造成頸部、胸部及手臂多處紅腫瘀青。

事後李男掏1000元給對方，說「買擦傷藥來擦」，女房仲講一講便叫他回去，隨即向警方報案。

女方坦言，後來看到身形與對方相似男性會趕到害怕，精神亦受到嚴重打擊，且他是趁女方在外單獨工作期間犯案，可預見對她未來工作時蒙上害怕再度遭人性侵陰影。

法官審酌李男為逞一時性慾，趁四下無人之際，對女子實施強制性交行為未遂，犯罪動機低劣，手段亦堪認惡劣，不宜輕判。

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