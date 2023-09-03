中颱海葵來襲入夜風雨漸強 屏東縣4日停班停課 18:102023/09/03 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海葵颱風暴風圈進入台灣東部、南投，以及雲林以南陸地。(翻攝自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中颱海葵3日下午從台東縣登陸，屏東縣入夜後風雨漸強，屏府稍早指出，依據中央氣象局預報資訊，屏東縣4日已達停班停課標準，屏東縣4日停止上班及上課。 海葵颱風來襲 桃園復興區3里中午12點起停班課 海葵颱風登陸台東頻釀災 這12處恐達土石流紅色警戒 海葵颱風影響！花蓮遠百、愛買今暫停營業 #中颱 #海葵 #屏東縣 #停班 #停課 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵颱風來襲 台鐵午夜前僅兩路線列車正常行駛 16:332023/09/03 生活 小琉球7旬婦骨折遇颱風情況危急 海巡艇破浪5公尺緊急送醫 17:142023/09/03 社會 海葵颱風清晨5時觸陸 11縣市豪、大雨特報 05:312023/09/03 生活 中颱海葵來襲遊客銳減 金山老街人潮稀落 12:192023/09/03 生活 海葵亂交通！台鐵全線對號列車停駛 09:592023/09/03 生活 海葵核心這1側特肥厚 專家：將以巔峰姿態抵達花東 10:432023/09/03 生活 海葵暴風圈滯留台近2天 專家：明晨出海後減速 影響更久 11:522023/09/03 生活 海葵發威全台逾1.7萬戶停電 這兩縣共7384戶未復電 13:312023/09/03 生活 馬祖今晚6時起停班停課 晚間10時將宣布明天停班課情形 17:192023/09/03 生活 雲林縣跟進停班停課！張麗善：3日下午達停班停課標準 10:342023/09/03 生活 總統視察中央災害應變中心 指示各單位加強戒備 10:032023/09/03 政治 海葵長「針眼」專家驚喊：不妙 可達強颱等級 08:582023/09/03 生活 海葵颱風進逼 台電彰化處319人131車嚴陣以待 12:092023/09/03 生活 再放一天假！ 颱風眼穿越中央山脈 高雄今晚進入暴風圈 18:062023/09/03 生活 嚴防中颱海葵 嘉義、台南大遠百9／3營業至晚上8點 17:422023/09/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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