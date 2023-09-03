海葵風力達11級 台南宣布4日停班停課 18:112023/09/03 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市明天（9月4日）停班停課。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海葵颱風來勢洶洶，台南市政府晚間6點宣布9月4日停班停課。台南市政府指出，依據中央氣象局資料顯示，受海葵颱風影響，明日中午前，台南市平均風力可達7-8級，最大陣風可達10-11級，已達停班停課標準，鑑於市民安全，宣布明天停止上班、停止上課。 海葵颱風來襲 桃園復興區3里中午12點起停班課 海葵颱風來襲風雨漸強 路燈路樹塌 吉安警即刻救援排除障礙 海葵颱風估今傍晚台東登陸 花蓮山區今慎防超大豪雨 #海葵 #颱風 #停班停課 #台南市 #颱風假 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵亂交通！台鐵全線對號列車停駛 09:592023/09/03 生活 海葵颱風來襲宜蘭部落預警性撤村 這些地方晚上停止上班課 14:372023/09/03 生活 海葵颱風來襲 台鐵午夜前僅兩路線列車正常行駛 16:332023/09/03 生活 四草橋「台江阿嬤」手提油燈 遊客：幫海葵引路？ 11:062023/09/03 生活 海葵颱風清晨5時觸陸 11縣市豪、大雨特報 05:312023/09/03 生活 海葵核心這1側特肥厚 專家：將以巔峰姿態抵達花東 10:432023/09/03 生活 海葵發威玉山刮11級陣風 南投信義鄉下午4時起放颱風假 16:192023/09/03 生活 卡努重創南投仁愛鄉嚴防二次致災 3日下午3時起放颱風假 15:562023/09/03 生活 雲林縣跟進停班停課！張麗善：3日下午達停班停課標準 10:342023/09/03 生活 馬祖今晚6時起停班停課 晚間10時將宣布明天停班課情形 17:192023/09/03 生活 再放一天假！ 颱風眼穿越中央山脈 高雄今晚進入暴風圈 18:062023/09/03 生活 不斷更新》風雨增強中！台南、高雄、屏東周一停班課 16:212023/09/03 生活 海葵狂襲竹縣 尖石玉峰、秀巒即刻停班停課到4日 16:172023/09/03 生活 不斷更新》南投仁愛鄉15：00起停班課 13縣市放颱風假 10:182023/09/03 生活 視察災害應變中心 蔡英文：中央地方齊心協力防颱 10:162023/09/03 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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