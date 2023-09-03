海葵颱風來勢洶洶，台南市政府晚間6點宣布9月4日停班停課。台南市政府指出，依據中央氣象局資料顯示，受海葵颱風影響，明日中午前，台南市平均風力可達7-8級，最大陣風可達10-11級，已達停班停課標準，鑑於市民安全，宣布明天停止上班、停止上課。

海葵颱風來襲 桃園復興區3里中午12點起停班課
海葵颱風來襲風雨漸強 路燈路樹塌 吉安警即刻救援排除障礙
海葵颱風估今傍晚台東登陸 花蓮山區今慎防超大豪雨
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