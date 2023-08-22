《我最愛的笨男人》片中3位男主角有許多動作戲。（CATCHPLAY提供）

由范逸臣、郭泓志、姚淳耀主演電影《我最愛的笨男人》，今日釋出演員們動作訓練片段幕後花絮，武打動作練習時，不論前滾翻或後滾翻都必須迅速確實，范逸臣說這輩子沒想過要練習怎麼被打，練習怎麼被打比打人還難，而練習時的郭泓志與范逸臣因距離靠太近頭部時常撞在一起，讓郭泓志笑說：「沒有人跟我說原來拍電影這麼辛苦，以為打人就可以，沒想到還要練習怎麼被打！」

日前電影《我最愛的笨男人》3位男主角受邀至桃猿樂天棒球場擔任開場嘉賓演唱電影主題曲，郭泓志以歌聲再次重返棒球場，令現場球迷驚喜不已，3位演員與現場數千名球迷互動，共同呼喊電影台詞「支援啦！」姚淳耀在開場時與球迷分享：「在拍攝《我最愛的笨男人》的過程中，完全可以感受到郭泓志身為大聯盟左投的震撼魅力，球迷朋友們千萬不要錯過在電影裡比在球場更霸氣的郭泓志。」而郭泓志也笑說特地來到球場是來應徵的，笑說：「不要以為我只會演戲，我還是可以打喔。」

適逢今日為七夕情人節，CATCHPLAY於社群平台限時推出戀愛診療室，邀請3位男主角替粉絲們解決戀愛困擾，就在今晚，范逸臣、姚淳耀、郭泓志將會現身《我最愛的笨男人》官方IG限時解答粉絲們的各項困擾，敬請所定《我最愛的笨男人》官方IG。