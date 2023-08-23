Opposition players are literally playing volleyball but they won't give a penalty to Cristiano Ronaldo and Al Nassr.pic.twitter.com/e5rBOwZT3i — Preeti (@MadridPreeti) August 22, 2023

🚨BREAKING:



AFC introduces new rule: Fouling Cristiano Ronaldo inside the penalty area will no longer result in a penalty 🤡

pic.twitter.com/sc2wVHMtC6 — Everything Cristiano 𓃵 (@EverythingCR7_) August 22, 2023

Here is a Thread of All The Penalties NOT given for Al Nassr Tonight… the Agenda against Cristiano Ronaldo is insane pic.twitter.com/eoAJF8exrA — Albi 🇽🇰 (@albiFCB7) August 22, 2023

Name: Cristiano Ronaldo



Age: 38 Years Old



Body Like A 20 Year Old



Attitude Like A 10 Year Old pic.twitter.com/WDSu4JnfMP — Factos Football (@Factos_media) August 22, 2023

沙烏地豪門艾納斯23日以4比2擊敗科威特球隊沙比阿爾阿里，相隔3年再闖亞冠聯賽小組賽，不過葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）整場比賽卻滿是一肚子氣，他在上半場明顯製造2個12碼罰球被忽略，當場飆罵大陸籍主裁判，甚至怒推前來合照的球迷。

C羅過去在歐冠聯賽「倒掛金鉤」的名場面，差點就在亞洲上演，布洛佐維奇（Marcelo Brozovic）一次禁區傳中，C羅凌空躍起背身倒鉤射門，結果打在了沙比阿爾阿里球員張開的手上，按照規則應給予艾納斯一顆12碼罰球，擔任主裁判的傅明認為是對手非故意行為，比賽繼續進行。

47分鐘C羅左路接獲傳球，順利突破包夾衝向禁區，卻遭對手攔腰撞上，沒想到傅明依然不為所動，C羅無法再忍受，找上傅明並且大聲咆哮。半場結束雙方1比1平手，C羅依然克制不住情緒，對著場邊第四裁判開罵，還動手推走試圖要求合照的球迷。

下半場甫開賽沒多久，沙比阿爾阿里打進超前球，艾納斯陷入1球落後的情況下急起直追，倒趕3球逆轉成功，包含C羅一記為球隊添得保險的助攻，終場艾納斯成功跨越亞冠聯賽附加賽晉級正賽。有趣的是，傅明或許自知理虧，面對C羅的破口大罵，一張黃牌也沒有發給他。