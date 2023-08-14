巴西巨星31歲內馬（Neymar）上周被傳想離開巴黎聖日耳曼隊（PSG），雖然父親兼經紀人出面闢謠，但如今確定他會跟隨C羅（Cristiano Ronaldo）前進沙烏地阿拉伯，雙方已經達成協議，將與阿爾希拉爾簽約2年，價碼可能高達1.6億歐元（約55.9億新台幣）。

知名足球記者羅馬諾（Fabrizio Romano）爆料，內馬與沙烏地阿拉伯豪門阿爾希拉爾，已經同意這次的轉會，雙方會簽下2年高達1.6億歐元的合約。據悉，內馬將於周一進行體檢，這個關鍵步驟也為他轉戰阿爾希拉爾鋪路。

法國媒體《隊報》引用消息人士的話，指出內馬在阿爾希拉爾的潛在收入，可能會超過C羅在艾納斯期間的收入，揭幕活動可能在周三舉行，屆時將慶祝2015年歐洲冠軍聯賽冠軍的到來。

報導指出，阿爾希拉爾將為內馬支付9000萬歐元（約31.4億新台幣）轉會費，以獲得這名巨星，雖然在今年夏天未能簽下梅西（LionelMessi），但也不會空手而歸。