巴西球星內馬（Neymar）即將加盟沙烏地阿拉伯聯賽的希拉爾，義大利足球記者Fabrizio Romano已證實此一消息。轉會費外傳超過6000萬歐元，也有報導指稱9000萬歐元，內馬的兩年合約總值在1.6億歐元至2億歐元。英媒《獨立報》爆料內馬其實別無選擇，他在歐洲頂級聯賽只是有行無市。

「內馬試圖在歐洲各大球隊找到新合約，只有西甲巴塞隆納願意『租借』，最後內馬決定接受沙烏地聯賽希拉爾的出價。英超曼聯、曼城、切爾西、德甲拜仁慕尼黑、西甲皇家馬德里都拒絕簽下內馬，主因是價錢太高。」

即使是內馬的前東家巴薩也不願出錢買回內馬，2017年法甲巴黎聖日耳曼2.22億歐元轉會費買走內馬，大巴黎的金主是油國卡達，現在能夠負擔內馬的薪資的也是另一個油國沙烏地阿拉伯。

內馬與隊友姆巴佩（Kylian Mbappe）不和的傳言早在去年就爆開，姆巴佩向大巴黎攤牌，第一個續約條件就是「賣掉內馬」。現在大巴黎真的賣掉內馬了，法國媒體《隊報》的IG報導「在內馬加盟希拉爾的新聞當天，姆巴佩開心返回球隊訓練場」，內馬居然去給那篇報導「按讚」，側面證實了姆巴佩逼走他的傳言。大巴黎的官宣也表示通過「正面積極」的談話之後，球團與姆巴佩的關係已經大幅改善。