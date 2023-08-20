擔任修復巴黎母院修復工程總監督的法國前參謀長，喬治嵐將軍(Jean-Louis Georgelin)意外在徒步旅行中過世，年74歲。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在一份聲明中表示：「喬治嵐將軍在上山去世，反映他的生活總是邁向山頂。」但他沒有提供細節。

美聯社報導，馬克宏表示：「在此向法國最偉大的士兵、最偉大的僕人之一致敬，他正在一點一滴地恢復巴黎聖母院的美麗，我們會永遠懷念他。」

喬治嵐周五（18日）在庇里牛斯山脈登山時，未返回山屋。山區憲兵緊急展開搜尋行動後不久，發現了他的屍體。據信，喬治嵐是在海拔2650公尺的瓦里耶山（Mount Valier）發生意外。富瓦（ Foix）市檢察官辦公室19日證實，屍體身分已得到確認，是喬治嵐沒錯，很可能是失足摔落。

喬治嵐出生於 1948 年 8 月 30 日，就讀法國最著名的聖西爾軍校(École spéciale militaire de Saint-Cyr)，之後在步兵、傘兵團和軍事情報部門服役。到了2006 年至 2010 年擔任法國軍隊參謀長。

退役之後，被指派擔任監督聖母院大教堂重建工作，相當在乎古法建造等細節，也在他的指揮下，重建正有條不紊的進行著。

巴黎聖母院火災後的空拍圖。(圖/美聯社)

巴黎聖母院是在2019年因電線走火而燒毀，尖塔與木質屋頂嚴重受損。馬克宏任命喬治嵐領導修復工作，他徵集法國各地的工匠，以中世紀的傳統工藝重建，雖然電腦輔助設計，但是主要的工法都儘量還原傳統。

今年，在別的地方完成的尖頂，被一塊塊地以現代吊車送到大教堂頂部，喬治嵐稱這一進展為「贏得巴黎聖母院之戰的關鍵里程碑」。

喬治嵐今年早些時候在接受美聯社採訪時表示：「這場修復工作，也可以視為對法國所有工藝匠人們的致敬。」

馬克宏周六（19日）在社交媒體「X」平台上證實其死訊。馬克宏在貼文中致哀，稱國家失去了一位偉大的士兵，巴黎聖母院失去了令其重生的建築師。巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）發文緬懷喬治嵐，稱讚他打造出成功重建聖母院所需的人力與組織條件。

馬克宏感嘆道：「雖然喬治嵐將軍永遠無法親眼看到工程完畢，但是我們相信，當巴黎聖母院於2024年12月8日重新開放時，他將與我們同在。」