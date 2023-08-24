唐美雲歌仔戲團赴馬來西亞參加「喬治市藝術節」，於當地大華戲院演出《天鵝宴》、《光目女救母》等作，總數2000張的票券在短短三天內被索取一空。

喬治市世界文化遺產機構總經理洪敏芝表示，「這次索票的盛況空前，只能用『巨恐怖』來形容，幾乎不用宣傳，甚至還定下嚴格的索票限制，但電話線還是熱到接不完，很多民眾一大早就來排隊，甚至馬來人、印度人也抱有高度興趣。」

為了能夠滿足蜂擁而來的索票需求，洪敏芝也對唐美雲提出《天鵝宴》加場請求，雖然劇組考量演員體力與技術層面，過去從來沒有「一天演出兩場大戲」的前例，但面對洪敏芝的誠摯與馬國鄉親的期盼，唐美雲決定破例同意，「人間國寶」小咪也表示，一天連演兩場《天鵝宴》，對她來說也是第一次。

喬治市藝術節的精神是「A Festival for Everyone」，唐美雲也發現一個特別溫馨的現象，早期都是父母帶著子女來到戲棚下欣賞歌仔戲，而近年則常常看到子女陪著年長的父母來看戲，甚至幫父母排隊搶票。

對於這次的文化交流，唐美雲表示，「期待在國際舞台上展現台灣傳統戲曲之美，將傳統文化當中的美德與人情味，藉由藝術的形式深入人心，並透過優美的唱腔身段、精緻的服裝道具與饒富意境的樂曲編腔所營造出的高品質演出，帶來豐富的視聽感動並慰藉僑胞的思鄉之情，同時讓世界看見台灣藝術瑰寶，歌仔戲的活力、潛力與魅力。」