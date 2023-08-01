美國喬治亞州衛生當局日前證實，轄內出現1例感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲而死亡的個案。

美國喬治亞州衛生當局日前證實，州轄一名居民死於罕見的「食腦變形蟲」感染。死者生前曾在淡水湖泊或池塘游泳，很可能因此感染。

綜合美聯社、《今日美國》（USA Today）報導，喬治亞州衛生當局上周五（7月28日）證實此例死亡個案時說明，「福氏內格里阿米巴原蟲」（Naegleria fowleri）入侵人體會破壞腦組織導致腦水腫，通常會致人於死。這種單細胞生物俗稱「食腦變形蟲」，可在溫暖的淡水水域或土壤發現，感染這種原蟲可能引發「原發性阿米巴腦膜炎」（Primary Amebic Meningoencephalitis，PAM），感染機率很低但致命機率高。

這是喬治亞州自1962年以來第6例死亡個案。衛生當局未公布死者的身分與居住地，也未說明可能感染地點。

「福氏內格里阿米巴原蟲」自然存在於溫暖淡水水域，會從人類鼻腔入侵腦部，戲水時應避免讓頭部浸入水下。（示意圖／Shutterstock）

美國1962年以後的感染個案主要都在南方，以德州、佛州為主，絕大多數感染原因是在淡水湖泊、河川或溫泉之中游泳，在氟含量不足游泳池或水上樂園感染則很罕見，原蟲透過鼻腔入侵人體，若是喝了含有這種原蟲的水則不會受到感染，也不會在人類之間彼此傳染。

感染原蟲大約5天之後會出現初期帳狀，包括突然發燒、頭痛、嘔吐或頸部僵硬，不過症狀也可能在感染後1天到12天之內發生。隨著病程推進，患者會出現意識混淆、痙攣、產生幻覺、昏迷。病程進展快速，可能在發病後5天內喪命。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，感染福氏內格里阿米巴原蟲的機率很低，美國每年通報不到9例，一旦感染極可能致死，1962年以來僅有4例生還，死亡率97%。死者以14歲以下男性為多。

今年3月，佛州發布1個死亡案例，死者生前可能因為使用自來水清洗鼻腔而感染；今年7月，內華達州拉斯維加斯1名幼兒死於此症，家人表示孩子死前出現類似流感症狀，健康狀況急轉直下。

CDC指出，近來天氣炎熱，溫暖水域更適合福氏內格里阿米巴原蟲繁衍生長，民眾戲水機會大增，感染風險可能上升，CDC提醒夏日戲水4大原則：避免在水溫溫暖的淡水水域跳水；若置身於溫暖水域，戲水時使用鼻夾或讓頭部維持位於水面以上、不要入水；泡溫泉或其他水質未經處理的地熱溫水時，頭部不要入水；在溫暖、水淺的淡水水域不要翻攪水底沉積物，原蟲可能生存在湖泊、池塘、河川底部的沉積物之中。