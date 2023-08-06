Heavily favored and defending champions USA women’s soccer team lost this morning to Sweden, eliminating them. Perhaps to woke?



Team USA’s downfall was delivered by anti-America, anti-woman activist Megan Rapinoe’s EMBARRASSING free kick here 🥴#USWNT

pic.twitter.com/QfwFQHVjPK — Johnny (@tallyman2023) August 6, 2023

𝐕𝐀𝐑 𝐃𝐑𝐀𝐌𝐀 😲



The moment referee Stéphanie Frappart tells Lina Hurtig that her goal has gone over the line meaning that Sweden dumps out defending champions USA 5-4 on penalties! #FIFAWWC #beINWWC23 #beINSPIRED pic.twitter.com/T915Ls7KCO — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 6, 2023

2023女子世界盃足球賽今天進行瑞典對決美國的16強戰，兩隊廝殺到延長賽都沒能破網，最終瑞典在PK大戰以5比4淘汰美國，讓美國隊的女足世界盃3連霸夢碎。

美國與瑞典在PK大戰前5輪都各別踢進3球，以3比3進入驟死賽階段，到了第6輪雙方球員都進球，最終進入第7輪，美國球員歐海拉（Kelley O'Hara）沒有踢進後，瑞典派出赫提格（Lina Hurtig）。

赫提格起腳射門，球被美國門將娜荷（Alyssa Naeher）撲到空中，但球疑似仍旋進球門，娜荷又把球撥出，經過影像輔助裁判技術（VAR）檢視後，裁判認定進球，瑞典最終在PK大戰以5比4取勝晉級8強。

路透社報導，瑞典門將穆索維奇（Zecira Musovic）成為致勝英雄，她在PK大戰之前整場有11次撲救，成功阻擋美國隊攻勢，幫助瑞典贏得比賽。

瑞典女足隊長艾瑞克森（Magda Eriksson）接受電台訪問表示：「我們現在非常高興。我不知道我們是如何維持氣勢的。」

她還說：「我們沒有踢出最好的比賽，但在某種程度上，我們展現出理智冷靜，我們表現出勇氣且永不放棄。我們把比賽踢進延長賽，也帶到PK大戰，最終我們取得勝利。」

瑞典隊贏球後，接下來將於8月11日8強戰對決曾在2011年女足世界盃奪冠的日本隊。

這是美國隊9度參加女足世界盃首次沒能闖進4強，她們尋求史無前例3連霸的夢想被瑞典粉碎。

美國女足隊教練安多諾維斯基（Vlatko Andonovski）賽後表示，球隊於過去9個月一直在練習罰球。

他還說：「遺憾的是，足球有時會很殘酷。比賽會進入PK大戰且這樣結束，最後以一片混亂告終。」（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1120806