據環球網報導，據美國國家情報總監辦公室網站10日消息，美國家情報總監海恩斯當天發佈2023年美國《國家情報戰略》報告，其中提到中國大陸以及俄羅斯。美國《華盛頓時報》同日解讀稱，該報告敦促更多關注中俄，以應對兩國「日益增長的威脅」。環球網稱，對於美情報界近來多次渲染「中國威脅」，中方已多次駁斥，美方發佈各種版本的報告，汙衊、抹黑、攻擊中國大陸，不過是為自己擴張軍備、維持霸權找藉口。

對於該報告，美國國家情報總監辦公室稱，它為美國情報界未來四年提供了戰略方向。該辦公室還稱，報告中列舉的6個目標反映了美國當前戰略環境中的關鍵要素，其中包括「美國和中國以及俄羅斯之間的戰略競爭」問題。

據《華盛頓時報》報導，這份報告在提到中國大陸時，將後者描述為「美國唯一一個既有意圖重塑國際秩序，並在經濟、外交、軍事和技術力量方面越來越（有能力）做到這一點的競爭對手」。對於俄羅斯，該報告認為，俄烏戰爭爆發後，莫斯科對歐洲和歐亞地區安全秩序構成了「最直接和持續的威脅」，並且是「全球破壞（活動）和不穩定的根源」，但「缺乏中國那樣的全方位能力」。

環球網指責，近來，美國情報界加大抹黑中國大陸、渲染「中國威脅」的力度。據此前報導，今年3月，美國情報機構發佈年度威脅評估報告。該報告聲稱，中國大陸是美國面臨的最大國家安全威脅，並稱中國大陸繼續尋求與俄羅斯深化夥伴關係的原因之一是為了削弱美國的實力和影響力。公開報導顯示，威脅評估報告是美國情報機構每年公開發佈的關於各種國家安全挑戰的重要評估。報告的某些方面幾乎每年都沒有變化，但有關中國大陸的篇幅今年卻大幅增加。

媒體分析認為，這反映出拜登政府情報機構更加關注中國大陸。據《紐約時報》報導，在國會兩黨的推動下，美國情報機構對中國大陸投入了更多資源，中情局創建了一個以北京為重點的新的任務中心，並採取了其他措施以改進情報的收集和分析。

對於今年3月美國情報界發佈的上述報告，中國大陸外交部發言人毛寧回應表示，美方報告罔顧事實、顛倒黑白，完全是對中國大陸的汙衊抹黑。美方執意將中國大陸作為最嚴重的地緣政治挑戰和競爭對手，全方位打壓遏制，是中美關係緊張的根本原因。

毛寧駁斥，美方發佈各種版本的報告，反復炒作「中國威脅」，汙衊、抹黑、攻擊中國大陸，不過是為自己擴張軍備、維持霸權找藉口。「作為一個武裝到牙齒的唯一超級大國，美國在批評指責其他國家之前，應該反省一下自己做了什麼、應該做什麼。」