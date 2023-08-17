憂中國經濟、美國升息 日股收低 16:072023/08/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東京股市今天收低。（資料照／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人持續對中國經濟前景和美國可能進一步升息感到擔憂，東京股市今天收低。 法新社報導，日股日經225指數收跌140.82點或0.44%，來到31626.00點。東證股價指數收跌7.78點或0.34%，來到2253.06點。 中國經濟數據令人失望 美股道瓊大跌361點 《韓股》外資小幅調節 韓股收1個月最低 《日股》午盤搶短客現 日經跌幅縮小 #中國經濟 #日股 #收低 #收跌 #點或 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》陸客概念股失靈 日經寫2.5月新低 12:482023/08/17 財經 Fed升息意見分歧 美股連二黑 道瓊下跌180點 06:062023/08/17 財經 《基金》3檔日股原型ETF跌破季線 留意日本勞動人口結構變化 10:382023/08/17 財經 《國際產業》美國5巨頭小心 中國經濟連環爆恐傷其身 11:582023/08/15 財經 《日股》日經大反彈 多虧這類股 12:082023/08/15 財經 《日股》午盤賣壓再現 日經下挫近1.5% 16:192023/08/16 財經 7月經濟數據持續疲弱 小摩巴克萊調低中國經濟成長預測 10:402023/08/16 兩岸 滬指早盤跌9點 深成指跌91點 13:162023/08/15 財經 陸經濟惡化衝擊美企 化學、重機等產業感受寒意 15:392023/08/14 財經 美股收盤上漲 道瓊小漲26點 科技類股勁揚 06:072023/08/15 財經 《日股》買氣歸隊 日經站穩3萬2 16:392023/08/15 財經 在岸人民幣14日收跌197基點 盤中曾跌破7.26 18:352023/08/14 財經 《日股》金融股拖累 日經走低 12:382023/08/16 財經 在岸人民幣收跌331基點 跌破7.28元 18:432023/08/15 財經 《港股》恆指震盪收平 聯想重挫3% 16:392023/08/17 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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