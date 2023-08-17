投資人持續對中國經濟前景和美國可能進一步升息感到擔憂，東京股市今天收低。

法新社報導，日股日經225指數收跌140.82點或0.44%，來到31626.00點。東證股價指數收跌7.78點或0.34%，來到2253.06點。