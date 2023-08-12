美國總統拜登政府今天表示，美中將批准把目前允許航空公司往返兩國的客運航班數量增加一倍，這是全球前兩大經濟體罕見的合作跡象。

路透社報導，美國運輸部表示，9月1日起將把允許中國飛美的每週往返客運航班從目前的12班增至18班，並自10月29日起增至24班。

美國運輸部表示，中國政府也將同意把美國的航空公司航班數量增加一倍，證實了路透社稍早報導的決定。

在2020年初因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而實施限制措施之前，兩國有超過150個往返航班，如今允許每週24個航班，仍只是其中一小部分。

北京與華府在許多方面出現歧見，卻罕見達成這項共識。中國本月10日才剛進一步放寬針對出境旅行團的限制，包括赴美國、日本、韓國與澳洲等重要市場。

美國運輸部表示，第一批航班獲准自9月1日起飛，「以滿足新學年開始時期預計將增加的需求」。

消息人士說，預料美國的航空公司不會立即利用全部18班的每週航班數。

中國駐華府大使館請記者向北京當局詢問具體細節，但稱「直航對增加中美兩國人民互相往來至關重要。我們希望恢復更多航班將有利於兩國間的人員與貿易流動」。

美國運輸部又說，國務卿布林肯（Antony Blinken）今年6月訪問中國後，美國運輸部、國務院與中國官員持續交流，「使得往前踏出這重要一步變得可能」。

美國運輸部在今天發布的核准令中說：「我們的首要目標是改善環境，讓雙方航空公司能充分行使雙邊權利，以維持美中航空公司間的競爭平衡、公平與平等的機會。」