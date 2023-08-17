美國在台協會（AIT）主席羅森柏格今天出席副總統賴清德過境舊金山僑宴，她致詞時強調，台美在高科技領域持續深化雙向合作，美國幫助台灣提升自我防衛能力的決心堅如磐石，期待與賴副總統在台灣相見。

賴副總統出訪友邦巴拉圭，回程過境美國舊金山，晚間在萬豪水岸酒店（Marriott Waterfront）舉行僑宴，近700名貴賓和僑胞熱情與會。

AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在舊金山迎接賴副總統並出席僑宴。她說，非常榮幸代表AIT歡迎賴副總統，今年4月，總統蔡英文出訪過境紐約和洛杉磯，她與當地台僑會面，今晚很高興能出席舊金山僑宴。

羅森柏格說，舊金山和台北有超過50年的姊妹市情誼，灣區和台灣在文化、經濟、科技領域持續深化交流，感謝台灣人對美國社會長期的貢獻，讓台美關係在基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的一中政策下，持續深化發展。

羅森柏格表示，當選AIT主席後，有機會訪問台灣2次，親自品嘗夜市美食，感受台灣的人情味，並且和賴副總統一起體驗台南景點、看見台南之美。

羅森柏格提到，今年6月，台美21世紀貿易倡議首批協定完成簽署，替台美之間未來更多的經貿合作鋪路，後續將進行第二階段談判。

羅森柏格強調，台美在高科技領域合作日益增長，「是雙向的」，例如2間位於灣區的科技公司，益華電腦（Cadence）及科林研發（Lam Research）都擴大在台研發投資。

她說，在應對全球挑戰包括氣候變遷和疫情預防時，台灣有機會分享專業經驗至關重要，期待台灣有意義參與2023年於舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。

羅森柏格指出，台灣是美國致力維持全球和平穩定的重要夥伴，美國幫助台灣提升自我防衛能力的決心「堅如磐石」。語畢獲得全場熱烈掌聲。

羅森柏格最後祝福賴副總統和訪團返台旅途平安，「我們很快會在台灣相見！」