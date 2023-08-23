巴爾金接受路透訪問時指出，美國7月的零售額比預期更強勁，消費者信心也在上揚，「經濟再度加速的可能性浮現，而這並不是3和4個月前的事」。

巴爾金提及「通膨維持高水位而且經濟走強」的可能性，並強調「倘若通膨依舊居高不下、需求面也沒有跡象顯示通膨即將下降」，就有可能透過升息進一步緊縮貨幣政策。但他也表示自己無意預判Fed 9月的決策。

美國7月零售額成長0.7％，遠高於預期。第2季經濟成長年率2.4％，也遠超出聯準會官員認為可讓通膨降溫的水準。