巴爾金接受路透訪問時指出，美國7月的零售額比預期更強勁，消費者信心也在上揚，「經濟再度加速的可能性浮現，而這並不是3和4個月前的事」。
巴爾金提及「通膨維持高水位而且經濟走強」的可能性，並強調「倘若通膨依舊居高不下、需求面也沒有跡象顯示通膨即將下降」，就有可能透過升息進一步緊縮貨幣政策。但他也表示自己無意預判Fed 9月的決策。
美國7月零售額成長0.7％，遠高於預期。第2季經濟成長年率2.4％，也遠超出聯準會官員認為可讓通膨降溫的水準。
里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）22日表示，聯準會（Fed）必須對你美國經濟開始加速增長而非放慢有所準備，同時也應評估這對美國央行打擊通膨帶來的影響。
巴爾金接受路透訪問時指出，美國7月的零售額比預期更強勁，消費者信心也在上揚，「經濟再度加速的可能性浮現，而這並不是3和4個月前的事」。
巴爾金提及「通膨維持高水位而且經濟走強」的可能性，並強調「倘若通膨依舊居高不下、需求面也沒有跡象顯示通膨即將下降」，就有可能透過升息進一步緊縮貨幣政策。但他也表示自己無意預判Fed 9月的決策。
美國7月零售額成長0.7％，遠高於預期。第2季經濟成長年率2.4％，也遠超出聯準會官員認為可讓通膨降溫的水準。
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