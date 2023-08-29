美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）勾勒溫和的貨幣政策方針後，華爾街股市今天延續上週末漲勢，4大指數全部收高。

道瓊工業指數上漲213.08點或0.62%，收34559.98點。

標準普爾指數上揚27.60點或0.63%，收4433.31點。

那斯達克指數揚升114.48點或0.84%，收13705.13點。

費城半導體指數勁揚42.22點或1.21%，收3537.87點。（譯者：陳彥鈞）1120829