大陸《第一財經》消息，美東時間周四（17日）的法庭文件顯示，中國恒大正根據美國《破產法》第15章尋求美國債權人的保護，聲請破產保護。

大陸「金融界」新聞網引述美國有線電視新聞網 （CNN）等媒體報導，恒大集團當地時間8月17日在美國根據《破產法》第15章聲請破產保護。

此前，北京時間8月16日，恒大地產集團有限公司在上交所發布公告稱，公司因涉嫌資訊披露違法違規收到中國證券監督委員會（證監會）下發的《立案通告書》。

因何被立案公告並未聲明。恒大地產稱，將積極配合證監會的調查工作，並按照相關要求履行資訊披露義務。

7月17日晚，中國恒大發布了公司2021年業績公告、2022年上半年業績公告（未經審核）和2022年業績公告。

公告顯示，中國恒大2021年-2022年，兩年淨虧損合計8120.3億元（人民幣，下同）。負債方面，截至2022年底，中國恒大負債總額約2.4兆元，資產總值為1.8兆元，處於資不抵債狀態。