瓦格納集團首腦普里格津的命運與克里姆林宮糾纏數十年，他曾是值得信賴的政府承包商、在烏克蘭作戰的傭兵組織負責人，並因在敘利亞和非洲為俄國從事卑鄙勾當而備受指責。

美聯社報導，普里格津（Yevgeny Prigozhin）2個月前率領瓦格納（Wagner）部隊對莫斯科軍事高層發動兵變、觸怒俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）後，俄羅斯國內外許多人開始懷疑他還能夠支撐多久。

普里格津與蒲亭和白俄羅斯領導人達成協議，確保他和參與兵變戰士的安全。據報導，他定期出現在俄羅斯，本週稍早曾在徵募新兵的影片中現身。

然而，今天俄羅斯民航機構指出，1架飛機在莫斯科北部墜毀，機上10人全數罹難，而普里格津也在飛機上。

普里格津1981年因搶劫和襲擊罪名遭判有罪，判處12年徒刑。出獄後，他於1990年代在聖彼得堡（St. Petersburg）經營餐館生意，當時蒲亭是聖彼得堡副市長。

普里格津利用這層關係發展外燴事業，並拿到俄羅斯政府豐厚的合約，自此贏得「蒲亭的大廚」（Putin's chef）稱號。普里格津接著跨進其他領域，包括媒體和臭名昭彰的網軍「酸民工廠」（troll factory），導致他在美國被控干預2016年總統選舉而遭起訴。

瓦格納最早在烏克蘭東部行動，是在2014年4月爆發分裂主義衝突不久後，即是俄羅斯侵吞克里米亞半島（Crimean Peninsula）數週過後。儘管證據確鑿，當時俄羅斯卻否認派遣部隊和運送武器。瓦格納這個私人傭兵組織則提供了莫斯科某種程度的推諉之助。

由於俄羅斯在敘利亞內戰中支持總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政府，瓦格納戰士也部署在敘國；在利比亞，瓦格納戰士則與軍閥哈夫塔（Khalifa Hifter）部隊並肩作戰。此外，非洲的中非共和國和馬利共和國也見到瓦格納戰士蹤跡。

直到2022年9月，普里格津才承認創立、領導並資助瓦格納集團。那時，他手下的傭兵─包括在俄羅斯監獄中徵召的戰士─在烏克蘭作戰、死傷慘重，在巴赫姆特鎮（Bakhmut）的戰鬥尤其激烈。

普里格津培養出瓦格納冷酷無情的名聲，這個傭兵組織不斷遭西方國家和聯合國專家指控，在中非共和國、利比亞和馬利等非洲各地侵犯人權。

在俄烏戰爭期間，由於俄軍嚴重消耗並屈辱性挫折失地，瓦格納在這場戰事中扮演著愈來愈明顯的角色。

根據美國估計，瓦格納共有大約5萬人在烏克蘭作戰，包括1萬名僱傭兵和4萬徵召的囚犯。

普里格津1月聲稱占領烏東頓內茨克州（Donetsk）的鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar）全是瓦格納的功勞，他指控俄羅斯國防部企圖竊取瓦格納的戰功。他一再抱怨俄羅斯軍方未供應瓦格納足夠彈藥拿下巴赫姆特鎮並揚言撤退。

6月23日，他號召武裝起義反抗俄羅斯國防部長，並率領傭兵戰士從烏克蘭前進莫斯科。他的部隊掌控近烏克蘭邊界的俄南城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）軍事總部，並持續他們的「正義行軍」（march of justice），直到距離俄羅斯首都莫斯科200公里處才停止。

隨著兵變展開，蒲亭稱普里格津是叛徒，不過之後撤銷對這個傭兵組織首腦的兵變刑事指控。不尋常的是，克里姆林宮表示，兵變結束幾天後，蒲亭與普里格津及瓦格納指揮官舉行了3小時會議。

此後，部分瓦格納傭兵轉往白俄羅斯，但普里格津和他的部隊命運未卜。