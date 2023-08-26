俄羅斯調查員今天指出，他們已在飛機失事現場找到飛行記錄器和10具遺體。2天前這場空難造成俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）等喪生。

法新社報導，瓦格納集團針對俄羅斯軍方領導階層發動短暫兵變2個月後發生了這起空難，目前對這起墜機事件肇因的調查正在進行。

俄羅斯偵辦重罪的調查委員會（Investigative Committee）在社群媒體指出，「初步調查過程中，在飛機失事現場發現10具罹難者遺體。」

調查委員會表示，「正從事分子遺傳學分析，以確定罹難者身分」，還表示在失事現場找到飛行紀錄器。

這起空難事故發生以來，許多西方國家和批評克里姆林宮人士認為，瓦格納集團首腦是遭暗殺身亡。

克里姆林宮否認涉與其中，稱此為「悲劇」事件。

俄羅斯官員表示已對違反空中交通規則行為展開調查，但對於造成墜機的原因則保持沉默。（譯者：徐睿承）1120826