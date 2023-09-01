加大香腸的雙併主菜便當1個要180元。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮一家以販賣大塊排骨、雞排聞名的便當業者，店內還有賣長度20幾公分的大香腸，有網友買了雞排及大香腸的雙拼便當，並拍照上傳社群，幾乎有半根香腸超出便當盒的畫面引發網友熱議，直呼要用新台幣去朝聖！

「不要這樣玩便當！」「超巨，館長快來看！」「這香腸大的太母湯」網友拍下在彰化溪湖購買的便當，只見一根大大的香腸超出便當盒外面10幾公分，形成一幅有趣的畫面，也引發網友熱議。

這家販賣超巨香腸的便當店原本就是以賣超大排骨及雞排便當聞名，這次引發網友熱議的大香腸經實際測量，在彎曲狀態下長度約23公分，拉直後應至少有25公分。

「沒看過這麼大的！」現場顧客說，這家便當店的主菜都很大，雞排及排骨都約有臉大，大香腸則是一定都會超出便當盒外，來就是要選雙併主菜，大雞排加上大香腸，吃起來超過癮。

因應原物料及物價波動，該便當店的雞排等主菜便當1個100元，大香腸1條80元，雙併主菜便當要價180元，且不管買幾個便當，1個人只能買1條大香腸。