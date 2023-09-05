女星賈永婕近年在台灣疫情爆發後，四處奔走各大醫院送醫療器材和便當等，更號召演藝圈好友或親人一起為台出力，被廣大網友封為「防疫女神」美名。2024總統大選倒數中，資深女星恬娃突點名賈永婕可以從政當副手，對此，賈永婕本人回應「我超正」，更強調「正的」重複3遍，間接否認從政一事。

最近資深女星恬娃在臉書分享對總統大選的看法，還突然點名賈永婕能夠從政當總統候選人的副手，還P圖把賈永婕形容是「全球第一好人神對（隊）友」；不過，有網友發現賈永婕早在今年初，就曾表態對政治沒興趣，還呼籲大家把寶貴的一票投給有能力的人。

而賈永婕今（5）日下午也在臉書曬出多張自拍美照，相當自信地表示，「姐是正的正的正的」，最後再強調一次「我好正」；她還在貼文底下補上一張對話截圖，有人詢問她被拱從政，是否有意願出任當總統候選人的副手，但她直率地說，「唉喲我是正的正的，我好正大正妹」。

許多網友一看就懂賈永婕的意思，足見她還是對從政沒興趣，紛紛留言大讚她，「賈永婕真的好正沒話說顏值高讚啦」、「再認同不過了！女神，妳真的好正」、「這還需要再多說嗎？就是正」、「超正的，才不是副的」。