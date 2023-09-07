女星陳宥心日前走在北市大馬路上，目睹三寶闖紅燈過馬路，好心勸阻卻被對方嗆聲，激烈衝突過程曝。陳宥心接受《中時新聞網》訪問還原事發經過，她當下更是感嘆「過一陣子要普渡了，孤魂野鬼也太多了吧！」

勸三寶勿闖紅燈反遭嗆！ 女星陳宥心氣炸：孤魂野鬼太多了

日前在北市南京西路一段麥當勞前要過馬路時，陳宥心表示，「我要走過去的時，看到對面有一位中年婦女就這樣走過來，但當下斑馬線已是紅燈了，她就停在中間公車專用道，我想她應就停下來了，沒想到，她在紅燈時，繼續慢條斯理走過來，還不是快步跑」。

陳宥心透露和闖紅燈三寶當街「激烈衝突」。（游定剛拍攝）

陳宥心當下相當傻眼說，「現在是紅燈耶！我本來要路過，就再折返回來等對方，婦人走過來後，我就對她說，『妳行人闖紅燈哦！』，婦人反倒很生氣地說，『那又怎樣！我就算我站在路中間，如果有車子經過撞到我，我就告死他(駕駛)，且他還會被檢舉、罰錢」。

交通新制不停讓行人，最高罰鍰新台幣6千元，引發爭議。（游定剛拍攝）

聽完之後，陳宥心情緒相當暴躁，並告訴婦人說，「妳自己如果怎麼樣還不打緊，因為妳自找的，但如果妳是讓開車的用路人有危險，真的會非常倒楣！」而陳宥心也提到，「當下心裡想說，過一陣子可能就要普渡了，孤魂野鬼也太多了吧！」

對於政府推出交通新制「不停讓行人，最高罰鍰新台幣6千元」政策，來杜絕行人地獄。陳宥心坦言，「去除掉行人地獄惡名很支持，不過我們常看到新聞，有人看天、看地的站在路中間妨礙交通，那他的法則也相對的提高，然而有些要舉證時，是非常的困難，因行人身上沒背身份證在前面，也該教導民眾該如何舉證，行人或駕駛用路上都可較安全」。