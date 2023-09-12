已故男星千葉真一帥兒子新田真劍佑，追隨父親腳步踏入演藝圈，出演過多部影視作品，近期在漫改影集《航海王》以主角之一索隆，電暈全球萬千少女，幾乎都拜倒在他英俊挺拔外貌下。怎料，新田真劍佑早就死會了，今年1月與圈外女友結婚，而妻子身分被挖出是引退女星岡本奈月，昔日是人氣童星。

26歲的新田真劍佑頂著「雄霸」千葉真一兒子身分出道，擁有迷人的臉蛋加上178公分健壯身材，還曾被雜誌票選為「國寶級帥哥」，原本就因經常被欽點演出漫改劇聞名，最近在真人版《航海王》中，將索隆演到人氣完全不輸主角魯夫，更有漫畫迷還直言，「為了索隆才看得」，足見新田真劍佑現在有多紅。

新田真劍佑妻子身分被起底，竟是大他7歲的引退女星岡本奈月。（圖／摘自美少女安利公司微博）

怎料，全球許多女粉絲剛愛上新田真劍佑就心碎，因為他今年1月和弟弟真榮田鄉敦在父親冥誕同時宣布結婚喜訊，當時只透露兩人妻子都是圈外人；不過，當時有日媒爆料，新田真劍佑的妻子就是童星出身的33歲女星岡本奈月，女方在20歲就退出演藝圈，3年前還曾是知名造型師的妻子，離婚後就跟新田真劍佑交往。

岡本奈月也被起底是放電機，與許多男星、名人傳過緋聞，除了有過一段婚姻外，過去還曾與日本搖滾天團ONE OK ROCK主唱TAKA談戀愛，而新田真劍佑本與TAKA是好朋友，談戀愛後也傳出兩人鬧翻絕交。