日本28歲女星土屋太鳳8歲時以童星身分出道，清純形象受到許多影迷喜愛，長大後她依舊漂亮，代表作有《哥哥太愛我了怎麼辦》、《今際之國的闖關者》等等，今年元旦她宣布與男星片寄涼太結婚，並且懷有身孕，近日傳出土屋太鳳已平安誕下長子，將會迅速回歸工作當中。

據日媒報導，土屋太鳳已順利誕下一子，和片寄涼太正式成為新手爸媽，今年1月宣布懷孕後，土屋太鳳換上寬鬆衣物遮掩肚子，仍持續工作到預產期，態度相當敬業，一直到6月份都還在舞台上表演，表演舞蹈時看起來很輕鬆，據電視台相關人士透露是在前幾日生產的，也鬆口土屋太鳳正準備重返演藝圈，產後3個月就會開始拍戲，雖然女星產後大多會消失一年恢復身體和育兒，但她似乎認為在競爭激烈的演藝圈，可能會因為休產假而被別人取代，據說很多當紅女星生產後都想盡快回到職場。

平安生產消息公布後，粉絲送上祝福：「這對我就是看了花絮發現不對勁」、「這劇真的包售後」、「以前覺得土屋不夠好看，現在覺得片寄涼太高攀了」、「恭喜恭喜，時間過得好快，好像公佈的時間還在昨天」。片寄涼太和土屋太鳳2017年拍攝電視劇《哥哥太愛我了怎麼辦》結識，兩人在劇中飾演沒有血緣關係的兄妹，傳兩人因戲升情，2019年開始偷偷約會，大多約會地點都在雙方家中，如果外出都會找朋友當煙霧彈，且前往相同目的地時都不會一起移動，曾約定戀情不公開，片寄涼太近期也曾透露婚姻生活，表示妻子從來不生氣，生活中會配合彼此。