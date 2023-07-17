女星米可白(趙亦瑄)曾是兒童台的「葡萄姐姐」，近年來多方發展，在節目主持跟綜藝領域表現亮眼，她從保守的穿衣風格逐漸地變得火辣誘人，最近人紅是非多的她持續遭受網友質疑臉「進廠維修」，她霸氣貼出8年前對比照，並自認動了手腳。

米可白發文表示：「昨天有個網友留言：你去微整了，長得不一樣。我回覆：我媽媽把我生得很美。」更透露自己只有在眉頭跟眉眼打肉毒：「減少細紋，另外打個瘦小臉。」米可白說道：「體重58瘦到53公斤，身形就改變很多。」

對此，米可白更曬出自己的8年前對比照，五官並未有太大改變，而是多了份成熟女性的自然氣質，彷彿只是甩掉「肉感」而已，米可白再度提及：「我覺得微整這件事沒有不好～畢竟我現在37歲了，膠原蛋白慢慢流失，皮膚也沒那麼緊實。」坦言自己除了肉毒，也會打鳳凰電波讓肌膚緊實：「但不要整到你爸媽都不認得就好。」

女星米可白近年來多方發展，以兒童節目主持人出道的她日前擔任公視《誰來晚餐14》來賓，分享當年從彰化鹿港老家北漂的原因，小時候家境不是很好，靠著一股衝勁，19歲獨自上台北打拼，正巧看到剛好有兒童台的比賽，於是她就去報名並幸運獲選出道，在台北一待就是17年的時間，至今也不後悔當初的選擇。米可白當了5年的姐姐之後，為求有所成長便轉綜藝通告、再來就是演員。雖然一開始常因為表現不佳而遭到責罵，但她依舊積極的心態去面對挑戰，敬業的態度令人相當佩服。