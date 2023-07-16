米可白近日在衛視中文台《一袋女王》分享自己爆笑荒謬的犯傻事蹟，她說之前拍on檔戲，因為太過疲憊就在錄影前先打點滴再進棚，飾演昏迷的她，聽到5、4、3、2倒數就直接睡著，還睡到嘴巴打開，劇組為了體恤，故意不叫醒她，讓她連睡2場戲。他第3場戲終於睡飽，沒想到對手演到一半竟然舉手：「報告導演，他那一段話我好像聽不太懂耶！」又ㄎ一ㄤ又荒唐的行為不僅讓劇組笑翻，曾國城也忍不住笑她「根本就是起床氣」。

米可白表示，之前拍on檔戲時，有時候一天只睡3、4個小時，有次有場戲她要演出昏迷狀況，拍戲前因為太累她還先去打了點滴才進棚。米可白說第一場戲是男主角要試圖把躺在病床上昏迷的她搖醒，開拍前米可白已經想好，當男主角說到感人的台詞時，自己要配合演出眼角流淚，這樣畫面才唯美感人，沒想到她一聽到5、4、3、2後竟然立刻睡著，而且還睡得太熟到嘴巴張開。

第一場戲拍完後，工作人員體恤她真的太累，於是就把場燈全部關掉，接著放飯，讓米可白直接睡個飽，米可白笑說：「第一次睡到那麼舒服」。第二場戲則是對米可白懷恨在心的女主角進到病房，要對昏迷的她掐脖子，當對方的手一靠近她脖子，米可白才終於驚醒，但想到自己是飾演昏迷的人，所以一邊偷瞄現場狀況，一邊想著繼續演出昏迷狀況，想著想著竟又睡著了。第三場戲米可白終於睡飽了，但她還是得演出昏迷的人，這次換她劇中的弟弟要跟她說話，昏昏沉沉的她聽到對手講的台詞後，覺得台詞的邏輯有點奇怪，她突然舉起手來說：「報告導演，他那一段話我好像聽不太懂耶！」讓主持人曾國城笑她根本就是起床氣，米可白也不好意思笑說自己那一整天真的太ㄎ一ㄤ、太荒唐了。本集將於7月17日(一)晚上11點衛視中文台播出。